Coronavirus, domani Briatore sarà dimesso dal San Raffaele (Di venerdì 28 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – L'IRCCS Ospedale San Raffaele rende noto che domani mattina sono previste le dimissioni di Flavio Briatore.“Le condizioni cliniche generali – spiega il nosocomio milanese – consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus SARS-Cov-2”.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

herbertballeri : Io scommetto che se domani fanno 200000 tamponi trovano il numero di contagiati più alto di sempre ?? #Contagi #coronavirus - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Rinviata a domani la ripresa degli allenamenti La decisione dopo la positività di Bruno Peres… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, San Raffaele: domani sarà dimesso Flavio Briatore - arual812 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, San Raffaele: domani sarà dimesso Flavio Briatore - liberadidonna1 : RT @fanpage: #covdi19 #Briatore domani sarà dimesso -