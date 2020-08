Salvini la vittima: 'Grazie al Pd e a Renzi ho avuto altre tre denunce' (Di martedì 25 agosto 2020) "Non mi bastavano i processi per 'sequestro di persona': la sinistra, nella persona del signor Faraone, mi ha denunciato, insieme al governatore della Sicilia Musumeci, per 'procurato allarme', 'abuso ... Leggi su globalist

globalistIT : - FabrizioRira : RT @FBigliardo: ??I fan di #Meloni e #Salvini vanno al contrattacco. Per loro il povero #FlavioBriatore non è vittima del #COVID19 ma di un'… - GiangioTheGlide : RT @FBigliardo: ??I fan di #Meloni e #Salvini vanno al contrattacco. Per loro il povero #FlavioBriatore non è vittima del #COVID19 ma di un'… - caselli_s : RT @Keynesblog: Solidarietà a @PBerizzi vittima della bestia di Salvini per aver spiegato ai veronesi razzisti (non tutti i veronesi quindi… - Giancar70336148 : RT @FBigliardo: ??I fan di #Meloni e #Salvini vanno al contrattacco. Per loro il povero #FlavioBriatore non è vittima del #COVID19 ma di un'… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini vittima Salvini la vittima: "Grazie al Pd e a Renzi ho avuto altre tre denunce" Globalist.it Milano: Bolognini (Lega), 'castrazione chimica per stupratori parco delle Cave'

Milano, 25 ago. (Adnkronos) - "La violenza sessuale nei confronti di una donna di 54 anni all'interno del parco delle Cave da parte di tre uomini è un fatto gravissimo e di inaudita barbarie. Esprimo ...

Denuncia di Faraone a Salvini e Musumeci, Santoro (Lega): "Maldestro tentativo di protagonismo"

19:31Palermo calcio a 5, al via il progetto femminile 19:31Notte bianca del “sistema solare” al planetario di Villa Filippina 19:31Alessio Profeta e Sergio Raccuia, trasferta sfortunata in Toscana 19: ...

Milano, 25 ago. (Adnkronos) - "La violenza sessuale nei confronti di una donna di 54 anni all'interno del parco delle Cave da parte di tre uomini è un fatto gravissimo e di inaudita barbarie. Esprimo ...19:31Palermo calcio a 5, al via il progetto femminile 19:31Notte bianca del “sistema solare” al planetario di Villa Filippina 19:31Alessio Profeta e Sergio Raccuia, trasferta sfortunata in Toscana 19: ...