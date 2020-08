Pique, addio al Barcellona: futuro in Premier League? (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA - Gerard Piquè è stato uno dei primi calciatori del Barcellona a dirsi disponibile ad andarsene, dichiarandolo appena pochi minuti dopo la fine del match di quarti di Champions in cui il Bayern ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Gerard Piquè è stato uno dei primi calciatori del Barcellona a dirsi disponibile ad andarsene, dichiarandolo appena pochi minuti dopo la fine del match di quarti di Champions in cui il Bayern h ...

Piquè verso addio al Barça,su di lui Fulham e Liverpool

