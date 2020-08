Arzinago (Vicenza) – Pirata della strada travolge 15enne uccidendolo (Di lunedì 17 agosto 2020) Stando a quanto emerso, non ci sarebbero testimoni, ma i carabinieri avrebbero già raccolti diversi indizi per risalire allʼidentità dellʼinvestitore. Una 15enne, che stava camminando nella notte sul ciglio di una strada ad Arzinago (Vicenza), è stata travolta e uccisa da un’auto, che è poi fuggita senza avvertire i soccorsi. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno … Leggi su periodicodaily

LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Pirata della strada investe e uccide 15enne ad #Arzinago (#Vicenza). Stando a quanto emerso, non ci sarebbero testimoni, m… - momentosera : Pirata della strada investe e uccide 15enne ad #Arzinago (#Vicenza). Stando a quanto emerso, non ci sarebbero testi… -

Ultime Notizie dalla rete : Arzinago Vicenza

Inews24

In provincia di Vicenza una ragazzina di 15 anni è stata investita e uccisa da un pirata della strada. La tragedia ieri sera ad Arzignano, attorno alle 22. La giovane camminava sul ciglio della strada ...Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine la 15enne stava camminando sul ciglio della strada verso le 21.30 in via Broggia, in un tratto di collina in prossimità delle località di Costo e Cas ...