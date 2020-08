Atalanta, Hateboer saluta: “Il mio ciclo a Bergamo si è concluso” (Di domenica 16 agosto 2020) Il match di Champions League con il Psg, è stato l'ultimo per il calciatore dell'Atalanta Hans Hateboer. A confermarlo è lo stesso olandese ai microfoni di Voetbal International: “Ho 26 anni e per un calciatore la durata della carriera è limitata, adesso è un buon momento per fare il prossimo passo. All'Atalanta in questi tre anni abbiamo raggiunto dei risultati straordinari, ma credo sia difficile migliorarsi ancora. La carriera di un calciatore è corta e ho voglia di fare una nuova esperienza: il mio ciclo a Bergamo si è concluso. La mia scelta è completamente personale, voglio una nuova esperienza, continuare a scoprire nuove opportunità. Questo è un buon momento per una nuova esperienza”, ha ... Leggi su itasportpress

