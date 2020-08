Marmellata di zucchine: la conserva estiva deliziosa, pronta in 30 minuti (Di giovedì 13 agosto 2020) La Marmellata di zucchine è una conserva dal sapore estivo e delicato, che al posto della tipica frutta prevede la verdura! Una confettura davvero leggera e saporita: ideale per guarnire formaggi o tartine, fette biscottate e pane per merenda o colazione. Si abbina perfettamente alle carni bollite e agli affettati! Provare per credere. Se siete amanti dei dolci salati, potete usare questa Marmellata per numerosissime ricette: dalla crostata, ai muffin, fino al rotolone. Semplicissima e veloce da preparare, il segreto risiede in due ingredienti irresistibili: il limone e lo zucchero! Se avete voglia di un aroma in più, potete aggiungere una stecca di cannella o una bacca di vaniglia, dei pezzettini di mela o noci e mandorle. In alternativa delle classiche zucchine, potete utilizzare ... Leggi su pianetadonne.blog

AlOSr0 : @thecoolmauri Ma pure noi raccogliamo la roba selvatica, è normale. Io parlavo proprio di gente che si riempiva le… -

Ultime Notizie dalla rete : Marmellata zucchine Dieta rapida della ripresa: cosa serve per riprendersi dopo le vacanze CheDonna.it Ricette da spiaggia: 5 piatti pronti da portare al mare

L’estate è per tutti noi sinonimo di tuffi in mare e pranzo in spiaggia. Passare tutta una giornata al mare è una di quelle poche attività in cui anche rilassarsi stanca. Non c’è niente di meglio quin ...

L’estate è per tutti noi sinonimo di tuffi in mare e pranzo in spiaggia. Passare tutta una giornata al mare è una di quelle poche attività in cui anche rilassarsi stanca. Non c’è niente di meglio quin ...