«Pirlo anello debole della Juve, gli ex compagni potrebbero affossarlo» (Di mercoledì 12 agosto 2020) La nomina dell’ex Maestro ha suscitato perplessità. Arno Rossini: «Non mi capacito». Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : «Pirlo anello debole della Juve, gli ex compagni potrebbero affossarlo» #juventus #arnorossini #andreapirlo… - ThomasMestre : @KingLebronKobe1 @MilanNewsit Peccato che Pirlo abbia cominciato a segnare le punizioni solo dai gobbi, mentre a Mi… - ThomasMestre : @Marco77018284 @mikepowah @MilanNewsit Van Bommel giocava meglio mentre Pirlo passeggiava per il campo e sparava le… - GaleazzoViscont : @FabRavezzani Anno. Pirlo se si dimostrerà capace potrebbe essere l'anello di congiunzione tra un ciclo e l'altro.… - c_drugo : @NonCliente @Pirlo_official Esatto secondo anello #Drughi -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo anello

La Gazzetta dello Sport

È la nuova tendenza: da Zidane a Pirlo, gli ex giocatori manager godono della protezione della società e dell'indulgenza dei tifosi. E in genere costano poco (all'inizio...) Non ci sono più le mezze s ...Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si parla della figura dell’allenatore bandiera. Pirlo è l’esempio della Juventus, ma c’è anche il caso di Beppe Iachini Non ci sono più le mezze stagioni e i gi ...