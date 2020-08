Mara Venier, ma quanto sono belli? Marito, figli, nuora, genero e nipote: tutti insieme (Di lunedì 10 agosto 2020) La scintillante ed avvincente esistenza di Mara Venier è stata caratterizzata da un lunga serie di passioni sentimentali. Come lei stessa ha spesso affermato ognuno dei suoi amori, sia quelli più lunghi che quelli spenti più repentinamente, le hanno insegnato qualcosa. La regina della domenica è un grande esempio, nel settore delle relazioni, perché ha sempre mantenuto un legame di affetto con i propri ex fidanzati e mariti. Basti pensare al meraviglioso rapporto che coltiva ancora con l’ex Marito Jerry Calà, che è stato un secondo padre per i suoi figli, e che oggi è spesso ospite delle cene della vamp televisiva e l’attuale Marito Nicola Carraro. L’amore per l’ex produttore cinematografico ed editore è forse ... Leggi su tuttivip

