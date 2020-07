Gli slip dress dell’estate, con cui vestire i colori del tramonto (Di venerdì 31 luglio 2020) Liscio e seducente per un tocco lingerie, ma anche brillante e raffinato, da accostare a texture e stili differenti, il satin è un grande classico del guardaroba femminile. Che, nel corso dei decenni, si è evoluto in sempre più declinazioni diventando un vero e proprio passe-partout: in particolare, durante la stagione estiva, lo slip dress in satin – insomma, l’abito sottoveste dall’effetto setoso – rappresenta un capo d’abbigliamento chiave su cui costruire il proprio look, estremamente versatile per un ampio ventaglio di occasioni. Da una passeggiata sotto il sole, con un bel cappello panama, occhiali da sole e sandali bassi, a una cena elegante, con scarpe e accessori più impegnativi. Leggi su vanityfair

Dal delicato turchese al caldo color pesca, passando per il malva e il glicine, gli abiti sottoveste di stagione si tingono delle sfumature al calar del sole. Per selfie sbancainstagram assicurati Lis ...

Ellie Goulding in bikini su Instagram

Ellie Goulding festeggerà il prossimo 31 agosto il primo anniversario di nozze col marito Caspar Jopling e nel frattempo si gode l’estate 2020. In questo momento la cantante si trova in vacanza al mar ...

