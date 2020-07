Qualità della vita priorità in medicina (Di martedì 28 luglio 2020) Se ci poniamo dal punto di vista di un ammalato, possiamo chiederci quali siano le attese in rapporto con la somministrazione di una terapia, sia essa farmaco, intervento chirurgico, fisioterapia o psicoterapia. Indubbiamente l’attesa è il ritorno alla situazione di prima il più presto possibile con la prospettiva di una vita di nuovo «normale». Ciò vuol dire, in pratica, guarire da una malattia o allontanare il pericolo di morte. Poiché le terapie sono raramente «miracolose», dobbiamo accontentarci in generale di effetti parziali. Leggi su ecodibergamo

