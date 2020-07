Richiesta choc del pm di Milano contro Eni: otto anni di carcere per Scaroni e Descalzi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Luca Fazzo Caso Nigeria, la procura vuol stangare l'ex e l'attuale ad della multinazionale Che, arrivato al termine di un processo interminabile e di una requisitoria estenuante, il pm Fabio De Pasquale chiedesse la condanna dei vertici presenti e passati di Eni per gli affari in Nigeria era assai prevedibile. Meno prevedibile era l'entità della stangata che la pubblica accusa chiede per gli uomini che incarnano le due epoche del cane a sei zampe: otto anni per Claudio Descalzi, l'attuale amministratore delegato, e stessa pena per il suo predecessore, Paolo Scaroni, oggi presidente del Milan. Entrambi per la Procura condividono in pari grado la colpa di avere conquistato a suon di tangenti insieme a Shell il giacimento Opl245, con i suoi nove miliardi di barili di petrolio. Per un giacimento colossale, ... Leggi su ilgiornale

