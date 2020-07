Latina, positivo al Coronavirus rivela: “Sono stato in un acquapark pieno di gente”. Controlli a tappeto da parte della Asl (Di domenica 12 luglio 2020) positivo al Coronavirus rivela: “Sono stato in un acquapark pieno di gente” “Sono stato in un acquapark pieno di gente”: è l’affermazione fatta da un cittadino straniero, risultato positivo al Coronavirus in provincia di Latina. L’uomo, un 37enne noto alle forze dell’ordine e residente ad Aprilia, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale locale per sottoporsi al tampone per la ricerca del Covid-19. Prima di attendere il risultato del test, il 37enne ha raccontato di aver trascorso la giornata precedente al parco acquatico “Miami Beach”, a Borgo Piave, nei pressi di Latina. L’uomo, ... Leggi su tpi

