Orso in Trentino | Ministero dell’Ambiente | “Ricorso al Tar contro l’abbattimento”

"Abbiamo formalizzato ieri sera la richiesta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di proporre con urgenza ricOrso dinnanzi al TAR per ottenere l'annullamento dell'ordinanza di abbattimento dell'orsa Gaia": lo ha affermato il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. L'iniziativa del Ministero è stata assunta dopo aver preso atto che il Presidente della Provincia autonoma di Trento non ha accolto l'invito del Ministro a ritirare la parte dell'ordinanza che chiedeva l'abbattimento. "Il nostro scopo è quello di garantire la migliore convivenza possibile fra uomo e natura. Sappiamo che la coesistenza pacifica fra specie umana e orsi è possibile e l'ordinanza, che contiene l'ordine di abbattimento per Gaia, è una misura decisamente ...

