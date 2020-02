Il ballerino Angelo Recchia attacca Levante: «Cantante “di denuncia” ma poi ingaggia ballerini sottopagati» (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Cantante Claudia Lagona, in arte Levante, è diventata oggetto di una nuova polemica. Dopo lo scontro con Michela Murgia sulle quote rosa, la Cantante sicula ora è stata attaccata da Angelo Recchia, ballerino professionista dell’edizione 2019 del programma Amici e attualmente professionista all’estero. Galeotto sarebbe stato l’ingaggio di 25 ballerini per il video del brano “TikiBomBom” presentato a Sanremo 2020, in cui Levante avrebbe peccato di essere contraddittoria. Il ballerino Angelo Recchia attacca Levante: «Cantante “di denuncia” ma poi ingaggia ballerini sottopagati» LEGGI ANCHE> Levante non ‘sostiene’ le quote rosa. Michela Murgia le risponde: «Sei funzionale al sistema misogino» «Se sei mediocre c’è un lavoro per te»: Angelo Recchia attacca Levante usando proprio le parole da lei scritte nella canzone “bravi tutti ... giornalettismo

fioridizuccaa : Angelo si muove benissimo, il prossimo anno può presentarsi come ballerino ?????? #Amici19 - ALLIWANTISTRASH : I miei preferiti/la mia classifica: - Gaia - Jacopo - Martina - Nyv - Talisa - Giulia - Francesco - Federico - K… -