Novak Djokovic al Festival di Sanremo 2020: possibile duetto comico con Fiorello? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tutto confermato. Le indiscrezioni della vigilia della seconda serata del Festival di Sanremo annunciavano la presenza dell’otto volte campione degli Australian Open di tennis Novak Djokovic. Ebbene, il serbo, grande amico di Fiorello, è presente all’Ariston e c’è da aspettarsi qualcosa di speciale. Il n.1 del mondo del circuito ATP, particolarmente a proprio agio anche nelle vesti di “intrattenitore” (ricordando le sue divertentissime imitazioni di Maria Sharapova o di Rafael Nadal), potrebbe prestarsi a un duetto divertente con lo showman nostrano, come già avvenuto in passato. Non resta che attendere gli sviluppi della serata sanremese. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca ... oasport

Eurosport_IT : 'Dobbiamo stare uniti ora più che mai, ci sono cose più importanti dello sport' ???? Il bel messaggio di solidarietà… - Eurosport_IT : DJOKOVIC È ANCORA IL RE DI MELBOURNE! ?? Prima la sofferenza poi la gioia, 8° successo in Australia, 17° Slam per N… - WeAreTennisITA : IL RUGGITO DI THIEM ?? Batte Zverev rimontando un set di svantaggio per 3-6 6-4 7-6 7-6 e guadagna la sua terza fina… -