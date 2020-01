Di Battista vuole riprendersi il M5S ma prima deve farsi perdonare (Di giovedì 30 gennaio 2020) Di Battista vuole riprendersi il Movimento 5 Stelle proprio nel periodo più difficile della sua storia politica. Gli attivisti, però, non ci stanno e replicano sui social. Di Battista è in viaggio per il mondo, non ha mai smesso di viaggiare, anche quando il suo Movimento stava per affondare. E ora che il naufragio è … L'articolo Di Battista vuole riprendersi il M5S ma prima deve farsi perdonare proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

RandazzoAntone3 : @carlakak Ma perché ancora nominate di battista?...... Lui non vuole partecipare più alla vita politica del M5S....… - antonialaco00 : @vapenpuea @Giuggio72684862 e va bè ma non è che il contributo di Di Battista si limita a qualche tweet del tipo io… - AlonzoPeppino : RT @Nico01042014: Anche a me farebbe piacere il ritorno di Di Battista. Ma tutti quelli che lo invocano, sanno perché al momento non torna?… -