Saragozza-Real Madrid, Coppa del Re: news e pronostico (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Saragozza – Real Madrid mercoledì ore 21:00 Con un solo gol, segnato dal difensore Nacho Fernandez al 78° minuto, il Real Madrid ha battuto il Valladolid domenica scorsa e ottenuto il primo posto in classifica da solo nella Liga. Tra le ragioni dell’evoluzione positiva della stagione per il Real diversi addetti indicano da tempo la capacità di sfruttare al massimo ogni componente della rosa, nonostante alcuni infortuni rilevanti (su tutti quello di Eden Hazard). È d’altronde una delle capacità tecniche essenziali da tempo attribuite a Zinedine Zidane, quella di saper gestire un organico di primissima qualità con equilibrio, autorevolezza e lucidità. L’unico che all’interno di queste benefiche rotazioni quest’anno proprio non è ancora riuscito a emergere per i motivi giusti è il gallese Gareth Bale. L’ennesimo infortunio gli ha ... ilveggente

