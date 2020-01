Lo sbarco in Sicilia di Stoltenberg con i nuovi droni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Visita ufficiale in Italia del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Stoltenberg è giunto ieri sera a Sigonella e stamani parteciperà alla cerimonia ufficiale di consegna dei nuovi droni d'intelligence Ags dell'Alleanza atlantica. La stazione aeronavale Siciliana è stata prescelta infatti quale sede del centro di comando e controllo del nuovo sistema di «sorveglianza terrestre» della Nato e «principale base operativa» dei cinque grandi velivoli senza pilota RQ-4D «Phoenix», due dei (...) - Attualità / Sicilia, NATO, Sigonella, , Drone feedproxy.google

