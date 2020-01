Snowboard, Coppa del Mondo Bad Gastein 2020: torna in scena il PSL, italiani a caccia del podio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo tre PGS di fila tra Bannoye, Cortina d’Ampezzo e Scuol, torna in scena il PSL per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Fino ad ora ne è stato disputato solamente uno in questa nuova stagione, quello in apertura in Russia. Il massimo circuito internazionale si sposta in Austria, a Bad Gastein: domani in programma qualificazioni e gara classica, mentre mercoledì si svolgerà il team mixed, la prova a squadre con un uomo ed una donna. Al maschile, dopo la beffa elvetica, va a caccia di punti Roland Fischnaller, nella specialità che dovrebbe esserle più amica (anche se quest’anno si è esaltato nella disciplina olimpica del gigante): il veterano azzurro è nettamente in vetta alla classifica di Coppa e vuole aumentare il margine. Attesi a far bene tutti gli altri azzurri, a partire da Aaron March e Maurizio Bormolini, andati a podio in quel di Bannoye. ... Leggi la notizia su oasport

