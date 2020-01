Inter, Giroud sempre più vicino: distanza di un milione (Di sabato 11 gennaio 2020) L’Inter è sempre più vicina a Giroud: l’attaccante francese ha detto sì, resta la distanza di un milione di euro col Chelsea L’Inter si appresta ad abbracciare Olivier Giroud, atteso in Italia per la prossima settimana. I dirigenti nerazzurri hanno strappato il sì dell’attaccante francese e sono vicini a un’intesa col Chelsea. Come riportato da Sky Sport, tra le parti resta una distanza economica pari a un milione di euro. L’Inter offre 4 milioni più uno di bonus, il Chelsea ne vuole 5 in parte fissa. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

