Un italiano su venti non ha mai toccato un videogioco in vita sua (Di mercoledì 8 gennaio 2020) In Italia videogiochiamo tutti, o quasi. Negli ultimi sei mesi sono infatti oltre otto su dieci le persone che dichiarano di aver usato un videogame su una qualsiasi piattaforma. Lo rivela l'ultima ricerca di Euromedia Research, realizzata grazie a 800 interviste rappresentative del campione nazionale, e commissionata da Multiplayer.it, la più importante testata online italiana del settore. Lo studio ci fornisce una serie di dati molto interessanti sul profilo del gamer italiano e, soprattutto, sulle profonde differenze generazionali e di sesso. Molto meno rivelanti appaiono invece quelle geografiche. Iniziamo però da chi un videogioco dichiara di non averlo mai toccato in vita sua. Si tratta di un numero molto limitato di persone, a dimostrazione del successo che il media ha raggiunto negli ultimi anni superando le barriere di età in cui era stato ingabbiato a lungo. Appena il 4,7 ... Leggi la notizia su agi

