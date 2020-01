Mirella morta in un incidente, la mamma ha visto tutto da casa: “Non sapeva fosse la figlia” (Di sabato 4 gennaio 2020) Mirella Candussio, trentacinquenne di Camino di Buttrio, è morta la sera del 31 dicembre in un incidente stradale. Stava andando a festeggiare con una amica il Capodanno quando un’Audi le ha tamponate. Il sindaco: “La mamma mi ha raccontato di aver visto che c’era stato un incidente in lontananza, ma non aveva neppure pensato potesse essere coinvolta la figlia. L’ha saputo alle 5 di mattina che era sua figlia la ragazza morta”. Era uscita di casa per andare a festeggiare il Capodanno ma quella che doveva essere una serata di divertimento è finita in tragedia. Sulla strada che l’avrebbe condotta al veglione la trentacinquenne Mirella Candussio di Camino di Buttrio, Friuli Venezia Giulia, è rimasta uccisa in seguito a un incidente stradale. Mirella, seduta al posto del passeggero, era in auto insieme a una sua amica e coetanea. Per cause ancora in corso di accertamento, attorno alle 20.15 ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

