Libia, Haftar lancia appello alla jihad

Il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico,, ha fattocontro un eventuale intervento militare turco in. Durante un intervento in tv,ha chiesto una "mobilitazione generale", esortando "tutti i libici" a prendere le armi, "uomini e donne, militari e civili, per difendere la nostra terra ed il nostro onore". La crisi libica sarà al centro della visita del ministro degli Esteri Di Maio l'8 gennaio al Cairo.(Di sabato 4 gennaio 2020)