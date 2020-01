Ambiente: discarica Milazzo, Legambiente 'uno scempio, ci costituiremo parte civile' (Di sabato 4 gennaio 2020) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - "È intollerabile quanto accaduto sulla spiaggia di Milazzo ed è inverosimile che questo scempio ai danni della spiaggia sia passato inosservato. La discarica abusiva, così come denunciato dal ministro Costa, è infatti di proporzioni molto vaste, intorno a 20 ettari. Non Leggi la notizia su liberoquotidiano

micillom5s : Scoperta una #discarica abusiva di 20 ettari. @SergioCosta_min ha inviato immediatamente sul posto per una verifica… - ZzuCicciu : RT @micillom5s: Scoperta una #discarica abusiva di 20 ettari. @SergioCosta_min ha inviato immediatamente sul posto per una verifica ispetti… - alkhimiyah : RT @micillom5s: Scoperta una #discarica abusiva di 20 ettari. @SergioCosta_min ha inviato immediatamente sul posto per una verifica ispetti… -