Villarreal | Giuseppe Rossi non sarà ingaggiato

(Di domenica 29 dicembre 2019)nonun giocatore del: l’ex Fiorentina e Genoa continuerà ad allenarsi fuori rosanonun nuovo calciatore del, nonostante abbia offerto segnali positivi durante il periodo di prova. Come riportato da AS, il club spagnolo non sarebbe intenzionato a ingaggiare l’ex attaccante di Fiorentina e Genoa, bensì di intervenire sul mercato per cercare nuovi rinforzi per il reparto offensivo. Leggi su Calcionews24.com

