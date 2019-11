Commissione von der Leyen | il Parlamento europeo vota a favore | la presidente emozionata

Ue - via libera del Parlamento europeo alla Commissione von der Leyen : più votata di quella Juncker : Sono 431 i sì all'EuroParlamento e solo 157 i no alla commissione von der Leyen, che diventa quindi più votata di quella de predecessore Jean-Claude Juncker. Nel 2014...

Il Parlamento Europeo ha approvato la nomina della nuova Commissione Europea presieduta da Ursula von der Leyen : Il Parlamento Europeo ha approvato la nomina della nuova Commissione Europea, l’organo esecutivo dell’Unione Europea, che sarà presieduta dalla tedesca Ursula von der Leyen. La nuova Commissione si insedierà ufficialmente l’1 dicembre, fra quattro giorni, sostituendo quella guidata da Jean-Claude Juncker.

Ue - oggi l’elezione della Commissione. Von der Leyen : “Clima questione esistenziale. Risposta umana e comune sulle migrazioni” : La protezione del clima come “questione esistenziale” e quindi il Green Deal come “nuova strategia” di crescita. Ma anche il fenomeno delle migrazioni, al quale va trovata una Risposta “umana” e “comune” su un tema “che ci ha spaccato” perché l’Europa “sarà sempre un riparo” per chi ha “bisogno di protezione umanitaria”. Sono le due architravi del mandato ...

Perché la Commissione Ue di Ursula von der Leyen è ancora in alto mare : (foto Getty Images/Sven Hoppe) La nuova Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen sarebbe dovuta entrare in carica lo scorso 1 novembre, il giorno successivo all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, ma così non è stato. C’è stata infatti una nuova estensione del Consiglio sulla Brexit al 31 gennaio 2020. La presidente eletta e la sua squadra sperano però di farcela comunque per il prossimo 1 dicembre, ma due eventi ...

Il contestato titolo ufficiale del commissario europeo che si occuperà di migranti nella Commissione presieduta da Ursula von der Leyen cambierà : La presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha accettato di cambiare il titolo di alcuni degli incarichi della sua Commissione, tra cui quello molto contestato che era stato attribuito al commissario europeo incaricato di occuparsi dei migranti: «proteggere

Stenta a partire la Commissione von der Leyen - slitta esame conflitto di interesse dei futuri Commissari Ue : slitta l'incontro della commissione giuridica (Juri) del Parlamento europeo per esaminare i conflitti di interesse dei Commissari designati di Francia, Ungheria e Romania. La riunione, prevista per il 6 novembre, e' stata rimandata in attesa di maggiori informazioni da parte della commissione europea. In questo modo diventano piu' stretti i tempi per avere la commissione von der Leyen in carica dal primo dicembre. A mancare all'appello, dopo che ...

Juncker - il presidente della Commissione Ue sarà operato per un aneurisma. Ma ci sarà al passaggio di consegna con von der Leyen : Il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, il prossimo 11 novembre sarà sottoposto a un intervento chirurgico per un aneurisma – la dilatazione di un’arteria cerebrale – già in programma da alcune settimane. Lo rende noto alle agenzie di stampa una fonte del suo entourage che precisa: durante i giorni di ricovero a sostituire il presidente sarà il suo vice Frans Timmermans. E aggiunge che Juncker, 64 anni, ...

Trattativa con i trafficanti libici - piovono interrogazioni e richieste di una Commissione d'inchiesta : La “Trattativa segreta” agita le acque della politica italiana. “Dalla Libia a Mineo, il negoziato tra l’Italia e il boss”. L’inchiesta del giornalista de l’Avvenire Nello Scavo, documenta, con tanto di foto, l’incontro avvenuto l’11 maggio 2017 presso il Cara di Mineo, con la partecipazione, del “numero uno dei trafficanti di esseri umani, Bija, e delegati inviati dal Governo”. ...