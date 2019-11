La Cassazione conferma 14 anni a Fiesoli per gli abusi sui minori del Forteto 

Caso Saguto : giudice rimossa da magistratura - Cassazione conferma sanzione : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - La giudice Silvana Saguto è definitivamente fuori dalla magistratura. La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione disciplinare della rimozione dalla magistratura della ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, a processo a Caltani

Mondo di mezzo - Raggi : “Scritto capitolo buio. Cassazione conferma sodalizio criminale - andiamo avanti” : “Questa sentenza conferma comunque il sodalizio criminale. È stata scritta una pagina molto buia della storia di questa città. Lavoriamo insieme ai romani per risorgere dalle macerie che ci hanno lasciato, seguendo un percorso di legalità e diritti. Una cosa voglio dire ai cittadini onesti: andiamo avanti a testa alta”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo la sentenza della Cassazione che ha fatto cadere ...

Mafia Capitale - la sentenza della Cassazione ribalta tutto : «Non fu Mafia». Virginia Raggi : «Confermato sodalizio criminale» : No fu Mafia. E' questo il verdetto emesso dalla IV sezione penale della Cassazione in merito al processo "Mondo di Mezzo. La Cassazione ha dichiarato esclusa l'associazione mafiosa...

Mafia Capitale - Pg Cassazione chiede conferma condanne : "Le caratteristiche del 416bis (il reato di associazione di tipo mafioso, ndr) ci sono tutte": lo ha detto il Procuratore generale della Cassazione, Giuseppe Birritteri, nella requisitoria al processo Mafia Capitale, chiedendo la conferma di 17 condanne su 18 degli imputati per Mafia (COSA C'È DA SAPERE SUL CASO). La Procura della Suprema Corte ha chiesto inoltre di ridefinire nelle motivazioni del verdetto il ruolo di Franco ...

Olivetti - la Cassazione conferma l'assoluzione di De Benedetti : La Cassazione ha confermato il proscioglimento degli ex amministratori delegati e manager dell'Olivetti di Ivrea - tra i quali i fratelli Carlo e Franco De Benedetti e l'ex ministro Corrado Passera - nell’ambito della vicenda sulla morte di 12 lavoratori per amianto. I giudici hanno respinto il ricorso contro le assoluzioni del Pg di Torino e confermato la decisione del 2018 della Corte di Appello di Torino. Respinta la richiesta del Pg Il Pg ...

Mps - confermata dalla Cassazione la sanzione Consob per il caso dei titoli Casaforte : È stata confermata dalla Cassazione la sanzione Consob di 2 milioni e 392mila euro a carico del Monte dei Paschi di Siena quale responsabile in solido dei comportamenti scorretti verso la clientela tenuti dall’ex presidente Giuseppe Mussari e altri 31 manager della banca, per mancata e inadeguata gestione del conflitto di interesse in relazione al collocamento sul mercato, primario e secondario, dei titoli ‘Casaforte’ dal novembre ...

Rocco Papalia - Cassazione conferma no alla sorveglianza speciale. Ma nel 2018 decisa casa lavoro : Nessuna sorveglianza speciale per Rocco Papalia, definito il ‘padrino’ di Buccinasco (Milano), considerato uno dei più importanti capi della ‘ndrangheta al nord e scarcerato nel maggio 2017 dopo 26 anni di detenzione. Lo ha confermato la Cassazione dichiarando “inammissibile” un ricorso della Procura generale di Milano contro una sentenza della Corte d’appello milanese che aveva revocato la misura di prevenzione di ...

Fondi Lega - la Cassazione : “Per Umberto e Renzo Bossi nessun nuovo processo”. Confermata condanna a ex tesoriere Belsito : È arrivato anche l’ultimo verdetto sui Fondi della Lega. La Cassazione ha confermato la sentenza di non luogo a procedere per l’ex leader della Lega, Umberto Bossi, e per suo figlio Renzo nell’ambito del filone milanese del procedimento. Per il senatur e suo figlio non ci sarà dunque alcun nuovo processo, dopo che la Suprema Corte ha respinto il ricorso della Procura di Milano, che chiedeva di estendere anche ai due Bossi la querela ...

Fondi Lega - Cassazione conferma condanna per Belsito : confermata la condanna inflitta in Appello all'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, nell'ambito del filone milanese sul procedimento per i Fondi del Carroccio. Questa la decisione della Cassazione che ha anche confermato la sentenza di non luogo a procedere per l'ex leader della Lega, Umberto Bossi, e per suo figlio Renzo. Respinto il ricorso di Belsito La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso di Belsito contro la condanna. ...

Fondi Lega - Cassazione conferma : niente processo per Umberto Bossi - condannato Belsito : La Cassazione ha confermato le decisioni della Corte d'appello di Milano in merito al processo per i Fondi della Lega: non luogo a procedere per Umberto Bossi e per suo figlio Renzo e condanna a un anno e otto mesi per l'ex tesoriere del Carroccio, Francesco Belsito. Per Bossi e suo figlio, quindi, non si terrà un nuovo processo.Continua a leggere

Cassazione : no a nuovo processo per i Bossi. Confermata la condanna per Belsito : La Cassazione ha confermato la sentenza di non luogo a procedere per l’ex leader della Lega, Umberto Bossi, e per suo figlio Renzo nell’ambito del filone milanese del procedimento sui fondi del Carroccio.Per l’ex segretario della Lega e suo figlio non ci sarà dunque alcun nuovo processo, dopo che la Suprema Corte ha respinto il ricorso della Procura di Milano, che chiedeva di estendere anche ai due Bossi la querela ...

Sara - ergastolo confermato per l’ex Paduano : recepita l’indicazione della Cassazione sul reato di stalking : Nel 2017 il giovane era stato condannato al «fine pena mai» col rito abbreviato. In secondo grado però la Corte d’assise d’appello, nel maggio 2018, aveva abbassato la pena a 30 anni riqualificando il reato di stalking assorbendolo in quello d’omicidio

La Cassazione ha confermato la condanna dell’ex generale Bruno Stano al risarcimento danni dei familiari delle vittime di Nassiriya : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’ex generale Bruno Stano a risarcire le famiglie delle persone morte nell’attentato di Nassiriya, avvenuto il 12 novembre 2003 in Iraq. Stano era il generale che guidava la missione italiana. Nella strage

Nassiriya - Cassazione conferma condanna ex generale Stano : Nassiriya, Cassazione conferma condanna ex generale Stano Per il comandante della missione italiana in Iraq nel 2003 confermata la condanna al risarcimento per i familiari dei 19 italiani caduti: è ritenuto responsabile di aver "sottovalutato" l'allarme su un attentato Parole chiave: ...