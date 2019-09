Eutanasia,la Consulta su caso Dj Fabio

La punibilità dell'aiuto al suicidio, a distanza di un anno dalla seduta dellasulDj Fabo-Cappato,torna oggi all'attenzione dei giudici della Corte Costituzionale. Undici mesi non sono bastati:il periodo di tempo concesso dallaal Parlamento per legiferare in materia di suicidio assistito e fine vita è trascorso invano. Il nodo giuridico è quello della legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicido che,per una norma del 1930,nel Codice penale è equiparato a quello di istigazione al suicidio.(Di martedì 24 settembre 2019)