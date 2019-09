Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 2 settembre 2019) “La gioia nell’osservare e nel comprendere è il dono più bello della natura”. A formulare questo pensiero, ovvio e profondissimo al tempo stesso come solo la verità può essere, non è stato un uomo qualunque, ma uno degli scienziati più famosi di tutti i tempi: quello stesso Albert Einstein secondo cui “le persone sono come le biciclette: riescono a mantenere l’equilibrio solo se continuano a muoversi”. È il movimento infatti la chiave dell’evoluzione della nostra specie, che senza l’istinto naturale alla migrazione si sarebbe estinta molto ma molto tempo fa. “Le persone sono come le biciclette: riescono a mantenere l’equilibrio solo se continuano a muoversi”Albert Einstein Il guaio è che, se continueremo a trattare così male l’unico Pianeta in cui ci è ...

HuffPostItalia : Viaggiare in scienza e coscienza. Spunti per un turismo responsabile - LETTERABIT_ : Si può viaggiare nel tempo? Chardin Gabriel Libro scienza astro fisica 221 nuovo - taeavecookies : @littlejungkookx Grazie ?? si vorrei fare scienza del turismo all’università perchè mi piacciono molto le lingue e viaggiare! -