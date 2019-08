Palermo | bruciano le colline sopra Monreale | 80 persone sfollate e case danneggiate

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) Venti famiglie (circa 80, abitazionidalle fiamme e vigili del fuoco arrivati da tutta la Sicilia e da Reggio Calabria. Un vasto incendio si è diffuso nella notte sul Monte Caputo,, e ha costretto gli abitanti a scappare dalle proprie. Alcuni di essi sono stati accolti nella scuola Antonio Veneziano e, per fortuna, non ci sono stati feriti. Il rogo, visibile dal capoluogo siciliano, si è spinto a ridosso degli edifici in contrada Falsomiele e alle pendici dellenel quartiere Villagrazia. Nel video, la paura di chi, pur a centinaia di metri, ha assistito al propagarsi dell’incendio. Dall’alba i canadair sono tornati in azione per spegnere gli ultimi focolai. In provincia, roghi ad Altofonte, Cerda (in contrada Rina), Trappeto (contrada Badiellla) e Montelepre (contrada Cippi). Tra Termini Imerese e Trabia sono state ...

