Scherma | Mondiali 2019 | altra finalina per il bronzo! Gli sciabolatori azzurri cedono

(Di domenica 21 luglio 2019) Continua il tabù finale per l’Italia aididi Budapest. Una vera e propria maledizione per la squadra azzurra, con gli(Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè, Aldo Montano) costretti a disputare ladel bronzo dopo essere stati sconfitti in semifinale dall’Ungheria con il punteggio di 45-38. Una sfida che si è messa subito in salita per gli, con l’Ungheria che ha preso il comando della semifinale. Berrè e Curatoli sono riusciti a rimontare, riportando avanti l’Italia sul 25-24. Purtroppo quello è stato l’unico momento positivo per gli, con i magiari che sono poi tornati avanti e alla fine hanno vinto meritatamente per 45-38. Appuntamento ora alle 17.10 con la finale per il bronzo tra Italia e Germania. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti ...

