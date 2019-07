inmeteo

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Un improvviso parossismo sta interessando lo, vulcano situato nel basso Tirreno nell'arcipelago delle Eolie. Il vulcano sta dando vita ad unacaratterizzata da altissime...

koseidon771 : ULTIM'ORA --- Fortissima eruzione dello Stromboli. Esplosioni sull'isola, turisti in fuga - InMeteo : NEWS: Forte eruzione dello Stromboli : potente esplosione sull’isola, turisti in fuga - deeplyfree3 : @AlexandreZovico Lo fecero nel delicato tentativo di causare una forte eruzione. Per fortuna fallirono... -