Sanità | SLA | inaugurata la prima Biobianca per la conservazione dei tessuti biologici

(Di giovedì 20 giugno 2019) Taglio del nastro per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte,di raggiungere Bruxelles per il Consiglio d’Europa. Il premier, alla vigilia della giornata mondiale sulla Sla, ha inaugurato laper ladeiper la ricerca dedicata alla Sclerosi laterale amiotrofica.di tagliare il nastro, il premier ha fatto visita ai pazienti del centro clinico Nemo. “Questa visita – ha esordito il premier dando il là alla Biobanca- mi arricchisce dal punto di vista umano, ma arricchisce anche l’esperienza di governo che sto vivendo. Domani è un giorno importante per la Sla, ma possiamo allargare lo sguardo a tutte le malattia neurodegenerative. Ho visitato il centro Nemo e ho capito che è un progetto che irradia un modo nuovo di affrontare la cura, con il paziente al centro“, un paziente che invece spesso “si sente ...

