Volkswagen T-Cross | utilitaria o suv? La nostra prova

wired

(Di giovedì 13 giugno 2019) La T-nasce sulla base della Polo, ma è proprio tutta un’altra auto. Chiamatelaover, oppurecompatto, chiamatela come volete, ma di sicuro pur essendo lunga solo 4 metri e 11 centimetri (come un’) sembra e si comporta come un’auto più grande. Spicca prima di tutto lo spazio per il bagaglio: il divano posteriore scorre in avanti e si passa rapidamente da 385 a 455 litri a disposizione (e si arriva a 1281 abbattendo gli schienali), il piano del baule è regolabile su due altezze e inoltre anche il sedile del passeggero si chiude a libro e si possono quindi caricare oggetti fino a 230 centimetri di lunghezza. Tanto spazio, quindi, e trasformabile: ideale per superare le più dure “prove Ikea”. Bene anche lo spazio a disposizione per il guidatore che può contare su una sorprendente altezza da terra, 60 cm, la stessa della una Tiguan ...

zazoomblog : Volkswagen T-Cross la prova de Il - Italia_Notizie : Volkswagen T-Cross, la prova de Il - fattiamotore : Volkswagen T-Cross, la prova de Il -