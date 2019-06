ilfogliettone

(Di giovedì 13 giugno 2019) Isola di" per. Decine di agenti della Polizia di Stato, numerosissimi vigilantes privati e addetti alla sicurezza, furgoni portavalori e blindati da alcuni giorni invadono le stradine della mondanissima isola del Golfo di Napoli., icona della gioielleria di lusso, ha sceltoper un grande evento della durata di quattro giorni che ha preso il via ieri e che tiene sotto scorta i luoghi simbolo dell isola azzurra.Sfilate e cene di gala alla Certosa rigorosamente per gli addetti ai lavori e per un numero riservatissimo di invitati, momenti musicali in via Camerelle, pit stop per le foto in Piazzetta, il tutto all insegna della sicurezza. In Piazzetta sfrecciano moto della Polizia e furgoni con i gioielli. Si parla di pezzi rari da centinaia di milioni di euro indossati dagli invitati e dalle testimonial durante le serate.Tra i tanti ospiti ...

ilfogliettone : Capri blindata per Bulgari, tra i vip Kate Hudson e Scherzinger - - Affaritaliani : Capri blindata per Bulgari, tra i vip Kate Hudson e Scherzinger -