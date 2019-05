«Più lavoro e meno stronzate» | dice Di Maio alla Lega

Di Maio : "Più lavoro e meno stronzate" : 11.15 L'abuso d'ufficio "è un reato in cui cade spesso chi amministra,è vero,ma se un sindaco agisce onestamente, non ha nulla da temere". Così il vicepremier Di Maio sulla proposta di Salvini di abolire il reato. "Non si sistemano le cose togliendo un reato.Il prossimo passo quale sarà? Togliere il reato di corruzione per evitare di far dimettere un sottosegretario? E' forse un modo per chiedere il voto ai condannati? Per noi il governo va ...

Abuso d'ufficio - Di Maio a Salvini : "Più lavoro e meno stronzate" : Bomba di Di Maio contro Salvini sul reato di Abuso d'ufficio: "Il reato di Abuso d’ufficio - scrive il vicepremier su Facebook - esiste quando un incaricato di pubblico servizio, un dirigente o un politico ad esempio, nello svolgimento delle sue funzioni fa qualcosa che, intenzionalmente, procura a sé o ad altre persone a lui vicine un vantaggio ingiusto, Segui su affaritaliani.it

CD Projekt RED promette orari di lavoro "Più umani" per lo staff di Cyberpunk 2077 : Il "crunch time", ovvero la pratica di imporre orari lavorativi estenuanti per lunghi periodi di tempo a causa di una scadenza da rispettare, è un argomento che ha assunto sempre più importanza negli ultimi mesi nel panorama videoludico.Sulla questione si è recentemente espresso anche Marcin Iwiński, co-fondatore di CD Projekt RED, affermando che lo studio ha adottato una nuova politica che renderà gli orari lavorativi "più umani" per lo ...

Proposte PD : 'Uno stipendio in Più annuo - 800mila posti di lavoro e libri gratis' : Le diatribe tra Lega e Movimento 5 Stelle, gli attuali partiti che sono al governo, vengono viste dai partiti di opposizione come un potenziale segnale di crisi nella maggioranza. L’attuale governo si regge in piedi su un accordo tra due partiti che alle elezioni del 4 marzo 2018 erano scese in campo in contrapposizione. Su molti dei provvedimenti che l’esecutivo attua o che ha intenzione di attuare, i punti di vista contrastanti tra Di Maio e ...

Poveri con il lavoro : operai assunti con stipendi Più bassi del 30% : Poveri con il lavoro, sembra un paradosso ma è la situazione di migliaia di giovani e non in tutta Italia. Così come viene riportato sulle pagine del Corriere della Sera, la situazione è allarmante: la nostra penisola risente di una grave crisi che sta facendo lievitare i numeri della disoccupazione. Questi dati si riversano non sono all'interno delle percentuali che raggruppano i giovani appena diplomati o laureati, ma anche persone over 40/50. ...

Sicurezza sul lavoro - per ridurre davvero i rischi la legge deve fare un passo in Più : di Francesca Garisto* e Francesca Pollastro** Gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese per attribuire a una società esterna la produzione di un prodotto o la fornitura di un servizio sono molteplici e in un’epoca in cui la terminologia anglosassone si insinua nel nostro vocabolario con sempre maggiore insistenza, tali strumenti assumono, quantomeno nel gergo imprenditoriale, la definizione di “accordi in ...

Le Più belle borse da lavoro in pelle per la primavera-estate : Sebbene negli ultimi anni sempre più uomini, soprattutto quelli più giovani e chi si sposta su due ruote, abbiano scoperto la comodità dello zaino, c’è ancora chi ritiene che recarsi in ufficio con in mano una ventiquattrore abbia tutto un altro fascino. Specialmente se si ricopre una carica importante, ma non solo. In abbinamento a un vestito o un cappotto elegante la borsa da lavoro rimane sempre il miglior ...

Lavoro - al Sud 900mila i disoccupati da Più di 12 mesi. Più che in tutta la Germania o nel Regno Unito : L’Italia è il paese d’Europa con più disoccupati di lungo corso, cioè persone in cerca di Lavoro da oltre 12 mesi. Secondo i dati di Eurostat, sono 1,6 milioni. Sebbene in diminuzione rispetto al 2017 di circa 80mila unità, anche per quanto riguarda i giovani, è il dato più alto registrato in Ue. Si conferma anche la grande frattura tra le regioni del Nord e il Meridione. Se sommiamo i disoccupati da oltre un anno presenti nel Sud, ...

[Lavoro] Via al concorsone per Montecitorio : Più di 250 posti e fino a 360mila euro di stipendio : fino a 300 posti in palio. Il concorsone per le assunzioni a Montecitorio , vista la fame di lavoro del nostro Paese, rischia di diventare un avvenimento, un momento cult di questo 2019. Chi non ...

Rai - Crozza a Fazio : “Il tuo è diventato il lavoro Più pericoloso del mondo - sei nel fegato di Salvini al posto di Boldrini” : Nella consueta copertina di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, Maurizio Crozza scherza sulla situazione del conduttore bersaglio degli attacchi del ministro degli Interni, oltre 70 da ottobre a oggi:”Nel novero dei mestieri più pericolosi del mondo ci sono il collaudatore di tute alari, l’assaggiatore dei piatti di Kim Jong-un e il conduttore di Che tempo che Fa“. Video Rai L'articolo Rai, Crozza a Fazio: “Il ...

Mercato lavoro USA in ottima salute : +263 mila posti in Più ad aprile : L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto nel mese di aprile , sorprendendo positivamente gli osservatori e confermando un'accelerazione dell'economia a stelle e strisce. Il tasso di disoccupazione registra un calo inatteso al 3,6% dal 3,8% precedente, risultando migliore delle attese che indicavano un tasso stabile. Nel mese in esame sono ...

L’insegnante è il lavoro Più difficile da sostituire con un robot : Tra le preoccupazioni legate all’industria 4.0 ci sono i rischi connessi agli abusi dell’impiego dell’intelligenza artificiale e un più generico timore che il futuro del lavoro sia sempre più meccanizzato e automatizzato. In un recente studio presentato dal fondo d’investimenti americano Bridgewaters Associates, fondato da Ray Dalio, si evidenzia come negli ultimi 20 anni i margini di profitto di molte industrie ...

Tetto in fiamme nella notte ad Andonno : Più di 4 ore di lavoro per spegnere l'incendio : Ci sono volute più di quattro ore per domare l'incendio che nella notte ha divorato il Tetto di un'abitazione in via Soprana, ad Andonno, in provincia di Cuneo. L'allarme è scattato intorno alle 2, ...

1° maggio : sindacati fra unità e accuse al governo. Mattarella : 'Più diritti - dignità e sicurezza sul lavoro' : Nella festa dei lavoratori i leader sindacali accusano il governo per la mancanza di misure per rilanciare l'economia e rilanciare l'occupazione. Nel messaggio del Presidente della Repubblica un richiamo al rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori