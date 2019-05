Noicattaro | ' On the road' | ciclo di incontri sui pellegrinaggi medievali

Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) L'associazione di promozione culturale Noja Pro, attiva sul territorio di, comune del barese, nell'ambito deldidenominato "On the" propone tre nuovi eventi previsti per i giorni 17, 24 e 30 maggio 2019. Due degli eventi si svolgeranno presso la Biblioteca comunale "Di Vittorio" con sede nella stessa cittadina barese, sita in via Principe Umberto,1. L'obiettivo è quello di far conoscere da vicino e con la partecipazione di esperti del settore, il mondo dei, e soprattutto in particolare due degli itinerari "minori", ma non per questo meno importanti, che i pellegrini possono percorrere in Puglia. Si tratta della cosiddetta "Via Micaelica" e del "Cammino materano".I tre eventi di 'On the' Come detto l'associazione Noja Pro propone tre diversi. Si comincia subito il 17 maggio alle ore 19:00 con la conferenza dal ...