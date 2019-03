ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Episodio ad alta tensione nel corso di5 che ha deciso di dare spazio, nella puntata in onda il 26 marzo, a Carmelo Bruno Carnovale, un pensionato della provincia di Roma che si definisce un “prescelto di Gesù capace di colpire le forze del male con un’acqua miracolosa“. L’uomo, come immaginabile, è stato scomunicato dalla Chiesa eD’Urso mette in dubbio le parole deliranti del suo ospite riportando anche le testimonianze conrarie ai suoi racconti.Carnovale in collegamento si agita e comincia a inveire contro la conduttrice: “Smetti di dire queste cose, smetti di dire che io guarisco, smetti di usare questa parola. È Gesù che guarisce tramite me. Sennò non ci vengo più a fare queste scene“, il santone minaccia di lasciare la trasmissione. La D’Urso lo incalza spostando l’argomento su un tema affrontato in ...

FQMagazineit : Pomeriggio 5, lite tra Barbara D’Urso e un “santone”. Lui: “Ho “liberato” una ragazza lesbica”. La conduttrice: “No… - Schakyra4 : RT @massimobitonci: ?? Trento, solidarietà al poliziotto che, ieri pomeriggio per sedare una violenta lite tra due immigrati di nazionalità… -