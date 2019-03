Fabio Chiusi lascia lo staff del Questore della Camera | il grillino D’Incà | in polemica

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) Il giornalistalodel, ilFederico D'Incà, incol governo gialloverde.scrive le sue motivazioni in un lungo post pubblicato sulla propria pagina Facebook.spiega: "Le politiche digitali, ciò di cui mi sono occupato direttamente, sono solo una partepolitica. E, in troppe altre questioni riguardanti i diritti fondamentali degli individui, questo governo si sta muovendo in una direzione opposta alle mie convinzioni di fondo, che non posso accettare in silenzio. Gli attacchi continui ai giornalisti e ai critici, le prese di posizione a mio avviso intollerabili sui migranti, lo sdoganamento di una retorica che finisce per promuovere gli intolleranti e chi non ha intenzione di discutere civilmente sono solo alcuni degli aspetti che mi fanno pensare che sia giunto il momento in cui le ...

