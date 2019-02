La guerra dei dossier nel M5s salva la faccia a Salvini sull’autonomia

India-Pakistan - prove di guerra aerea sui cieli dei Kashmir : La Cina oggi ha invitato alla moderazione e al dialogo.Il confronto rappresenta la prima grossa crisi in politica estera per il leader pachistano, vicino ai militari e giunto al potere lo scorso anno ...

Parma - la guerra dei soci. Arbitrato per chi comanda : Il Parma si sta godendo il ritorno in Serie A in una stagione senza grandi patemi di classifica. Ma fuori dal campo i suoi azionisti vanno alla guerra. L'ultimo atto è la mossa di Link, la società ...

Anticipazioni Isola dei Famosi - di nuovo guerra tra naufraghi : Sarah scioccata : Isola dei Famosi Anticipazioni, Ghezzal leader incompreso Non abbiamo ancora le Anticipazioni sull’Isola dei Famosi ma le news emerse dal day time bastano e avanzano per capire di cosa si parlerà nella prossima puntata. Ancora una volta infatti c’è stato un duro scontro tra i naufraghi che stanno cercando di fare il possibile per andare […] L'articolo Anticipazioni Isola dei Famosi, di nuovo guerra tra naufraghi: Sarah ...

guerra dei dazi - è tregua tra Usa e Cina. E le Borse volano. “Grandi notizie” all’orizzonte : I "progressi sostanziali" nei colloqui tra Cina e Stati Uniti sul commercio fanno volare le Borse cinesi e trainano al rialzo le Borse internazionali, all'indomani dell'ultimo round di colloqui a Washington, dove Donald Trump ha incontrato la delegazione cinese guidata dal vice premier Liu He. Il presidente Usa ha deciso di prorogare oltre il primo marzo la tregua sulla disputa tariffaria per finalizzare l'accordo in un vertice con il presidente ...

Così si fa esplodere una mina della Seconda guerra mondiale : le spettacolari immagini dei palombari della nostra Marina : Nelle immagini dei palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) e del Comando subacquei ed incursori della Marina Militare (COMSUBIN) le due delicate operazioni di bonifica nelle acque antistanti le coste siciliane, rispettivamente a Trapani e a Gela. L’intervento più impegnativo condotto è stato quello su una mina navale ormeggiata “tipo II”, di fabbricazione italiana, che faceva presumibilmente parte di un campo minato ...

Napoli - la guerra dei tassisti : 'Via chi usa le app' : Uber non è mai arrivata. Si è fermata a Roma , per pochissimo, senza scendere. Car2go, l'auto che si noleggia tramite app al costo di pochi euro neanche ci ha provato a espandersi dalla capitale , ...

Isola dei Famosi - è guerra ormai : Luca Vismara sbotta “Mi hanno sparato addosso” : Luca Vismara e Soleil Sorge litigano all’Isola dei Famosi Se fino a qualche tempo fa si poteva credere che i naufraghi andassero tutto sommato d’amore e d’accordo, fatta eccezione per le solite discussioni nate ora per la macchina del riso o per altri motivi, dopo il day time di oggi crediamo che ci sarà davvero poco […] L'articolo Isola dei Famosi, è guerra ormai: Luca Vismara sbotta “Mi hanno sparato ...

Autostrada Roma-Latina - la guerra dei 18 anni : Interventi 08 febbraio 2019 Le infrastrutture valgono se creano rete, non per i costi Intanto l'economia reale resta incolonnata sulla Pontina, sui cui l'Anas investirà quest'anno circa 23 milioni in ...

La guerra di Francesco alla pedofilia - irrompe la 'accountability' dei vescovi : Stessa sorte toccata al cardinale australiano George Pell, sospeso dalla carica di Prefetto dell'Economia e da un altre un anno mezzo in Australia per difendersi in tribunale dalle accuse di molestie.

Ferrara - guerra dei nigeriani in strada. Cassonetti rovesciati - minacce ai poliziotti : follia degli immigrati : La rivolta dei nigeriani sconvolge Ferrara. Scene di guerriglia urbana nella notte, dopo che intorno alle 21 un immigrato è stato investito in via Po, la famigerata zona Gad in mano agli spacciatori africani, viene investito da una volante delle forze dell'ordine. Trasportato in ospedale di Cona, si

Si scalda la sfida dei "pos". Nexi - Sia - Bancomat & C. alla guerra dei pagamenti : Fari accesi sui pagamenti digitali. La quotazione di Nexi, attesa per aprile, potrebbe infatti accelerare il risiko nel settore. Gli interessati non mancano, considerando per di più l'elevata ...

La guerra dei servizi sta arrivando e Sony non vuole mancare - editoriale : Anche Sony cede al fascino dei servizi, del suo PlayStation Network. D'altronde quando la tua piattaforma online genera in un anno da sola quanto un tuo concorrente (Nintendo) raccoglie di ricavi attraverso tutti i suoi comparti, è difficile non pensare che sia meglio cavalcare l'onda. Così Sony ha annunciato che dal 1 aprile a capo di Sony Interactive Entertainment ci andrà Jim Ryan (già vicepresidente di SIE), mentre l'attuale presidente, John ...

Sul valico tra Italia e Francia - dove si fa la guerra sulle vite dei migranti : Ogni notte decine di africani attraversano il Monginevro al gelo. Una rete di volontari e locali salva loro la vita. Ma i francesi sguinzagliano i cani sulla neve e i ragazzi vengono inseguiti, morsi e poi restituiti all’Italia