Juventus sconfitta | Arrigo Sacchi punge Allegri | “in Europa non si vince col suo calcio”

Juventus a picco in Borsa dopo la sconfitta con l'Atletico in Champions : -11% - bruciati 162 milioni : Costa caro alla Juventus la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il titolo del club bianconeero in una sola seduta ha infatti bruciato 162 ...

5 motivi per i quali la Juventus è stata sconfitta dall'Atletico Madrid secondo Eurosport : La Juventus è uscita con le ossa rotte dall'andata degli Ottavi di Finale di Champions League. I bianconeri sono stati sconfitti per 2-0 dall'Atletico Madrid e sicuramente ci saranno state molte cose che non hanno funzionato. Di seguito alcune delle motivazioni della sconfitta della squadra di Massimiliano Allegri.

La Juventus alle prese con la novità di una sconfitta. La visita di Agnelli : Scricchiolii con la Lazio Che succede alla Juventus? Siamo abituati a vederla vincere, sempre, ed invece l’eliminazione dalla Coppa Italia sta assumendo toni da allarme rosso in vista dell’Atletico. In verità i primi segni di scricchiolio si erano visti contro la Lazio, partita vinta in extremis. “Mai vista la Juve così in difficoltà” le parole di Simone Inzaghi. Al punto che lo stesso allegri ne ha parlato ieri nel post ...

Juventus - visita di Agnelli alla Continassa dopo la sconfitta in Coppa Italia : La sconfitta contro l'Atalanta ha lasciato grande amarezza in casa Juventus. Anche e soprattutto perché i bianconeri non sono riusciti ad incidere come volevano. Quella di ieri è stata una delle peggiori prestazioni della Juve degli ultimi tempi e i singoli non sono riusciti a essere determinanti. Inoltre, l'infortunio di Giorgio Chiellini non ha di certo aiutato. Questa mattina, la Juve si è immediatamente ritrovata alla Continassa per iniziare ...

Juventus sconfitta ed incerottata : scatta l'allarme Champions : Anche se Massimiliano Allegri , a ragione vista la sua posizione, ammonisce tutti, "Nessun campanello d'allarme" ,, la Juventus che esce dalla Coppa Italia fa rumore, a maggior ragione se la prima ...

Juventus-Chievo - Di Carlo : “Vedo segnali positivi nonostante la sconfitta” : Juventus-Chievo 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo, ha parlato della sconfitta contro la Juventus: “La Juventus è forte, non lo scopre il Chievo. Siamo venuti qua non solo per difendere, ma per impensierirli. Loro sono stati bravi a segnare al primo tiro, poi […] L'articolo Juventus-Chievo, Di Carlo: “Vedo segnali positivi nonostante la ...