Mahmood | fidanzato | biografia ed età Chi è il vincitore di Sanremo 2019

Mahmood : "Sono fidanzato - ma non aggiungo altro" : Il vincitore del Festival di Sanremo ha una relazione ma preferisce tenere per sè la sua vita privata

Mahmood fidanzato : "Papà? Non si è fatto ancora vivo" : Mahmood, vincitore dell'edizione 2019 del Festival di Sanremo e rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest, in un'intervista, al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha svelato di essere pronto a riabbracciare il padre dopo anni di lontananza e silenzio forzato: Fermi da tempo immemorabile. Non si è fatto vivo ancora. Ma se non dovesse succedere, non fa nulla. E poi, oggi con lui parlerei di musica. Stop. Nella sua ...