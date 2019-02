Vicenza | tragedia familiare | sopprime madre e padre con psicofarmaci per poi uccidersi

Blastingnews

: Si tratta di una tragedia famigliare: figlia uccide i genitori 80enni e si toglie la vita - Vicenza_Today : Si tratta di una tragedia famigliare: figlia uccide i genitori 80enni e si toglie la vita - Vicenza_Today : Una tragedia dai contorni ancora tutti da chiarire - Vicenza_Today : Una tragedia improvvisa -

(Di martedì 5 febbraio 2019) A fare la macabra scoperta sono stati i vigili del fuoco dopo aver forzato la porta d’ingresso. Erano stati allertati dalla polizia locale di Asiago, nel vicentino, a sua volta messa in guardia da alcuni residenti in località Pennar, zona di case di vacanza. I vicini erano preoccupati perché da molti giorni non vedevano più la famiglia Marzaro,e figlia, che lì abitava.Tre persone che sembravano essersi volatilizzate. Invece erano morte in casa. Nel corridoio, c'era la figlia Silvia di 43 anni. In una stanza, ilItalo Marzaro, di 85, e la moglie Ubaldina Mantovani, di 83. Immediatamente si è fatta strada tra gli inquirenti l'unica ipotesi investigativa plausibile: che la figlia abbia avvelenato i genitori per poiallo stesso modo....