Razzismo | Salvini sferza la FIGC | “sospensione dopo due episodi? Non facciamo ridere…”

Razzismo - la Figc cambia le norme. Salvini critico : Roma, 30 gen., askanews, - La Figc cambia la procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di cori razzisti, ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini critica le nuove regole, 'E si', ...

Basta Razzismo e scontri - Salvini “scommette” sui tifosi di Milan e Napoli : Il ministro dell’Interno e tifoso rossonero, Matteo Salvini, ha parlato dello scontro tra Milan e Napoli di questa sera “Scommetto sul buonsenso dei tifosi, sia Milanisti che napoletani, e spero che sia una festa dello sport. Spero che polizia e carabinieri possano passare una serata tranquilla“. Lo afferma il ministro dell’Interno e tifoso rossonero, Matteo Salvini, a poche ore dal big match che vedrà il Milan ...

Matteo Salvini - Onu senza precedenti : sospetto di Razzismo - mandano gli ispettori in Italia : Nonostante l'ira di Matteo Salvini la visita "tecnica" sulle "discriminazioni razziali" annunciata a settembre ci sarà. La settimana prossima l'Alto commissariato dell'Onu per i diritti umani (Ohchr) arriverà in Italia per verificare se esista nel nostro Paese una emergenza razzismo. Leggi anche: "

Razzismo - Gravina annuncia novità importanti : “rispetto Salvini - ma faremo come dicono Uefa e Fifa” : Federcalcio, Gabriele Gravina annuncia novità importanti in merito all’interruzione delle gare di campionato a causa di atti di Razzismo “Nel prossimo Consiglio federale di fine mese, semplificheremo l’iter di sospensione delle gare previsto dall’articolo 62 delle Noif: contestualmente all’annuncio dello speaker, il gioco verrà temporaneamente sospeso e le squadre si raduneranno al centro del campo. Se i cori ...

Mancini a Salvini : 'Aiutiamo i migranti e non minimizziamo il Razzismo - giusto giocare la Supercoppa in Arabia' : Lo sport aiuta ad aprire porte , a favorire trasformazioni, come successe in Cina con l'Olimpiade. Anche perché pure in Arabia, come in tutto il Medio Oriente, il calcio è molto amato. Le donne vanno ...

Salvini ed il Razzismo : “il Napoli? Se si ferma sbaglia” : Matteo Salvini ha parlato ancora una volta del tanto discusso discorso legato al razzismo negli stadi, in relazione al Napoli di Ancelotti “Il Napoli non fa bene a fermarsi in caso di cori razzisti, perché lascia uno sport bello come il calcio in mano a pochi violenti e pochi deficienti“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella, rispondendo ad una domanda sulla ...

Caos Razzismo - Giorgetti smentisce Salvini : “giusto sospendere le gare come da protocollo” : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, ha detto la sua sul caso razzismo, divergendo dal pensiero di Salvini “Per i cosiddetti ululati all’interno delle competizioni sportive è giusto che facciano il loro corso le regole sportive, la giustizia sportiva. Ci sono protocolli Uefa e Fifa su queste vicende e giustamente la Figc si impegna a tradurli“. Così il sottosegretario ...

Caos Razzismo - Salvini ribatte : “chiudere le curve sarebbe una sconfitta” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha parlato del caso di razzismo negli stadi, rispondendo al Napoli calcio “Sono convinto che chiudere le curve e sospendere le partite per colpa di pochi delinquenti sia la sconfitta del calcio”. Lo ribadisce su twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, all’indomani del vertice su razzismo e violenza nel calcio. “Per questo -aggiunge- dedicherò tutto me ...

Tajani : «Salvini non deve dare alibi agli ultras - sul Razzismo ha ragione Ancelotti» : Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, è intervenuto alla trasmissione Maracanà di Rmc Sport. Tajani, juventino, ha parlato di calcio, dei recenti episodi – soprattutto quelli di San Siro – e ha commentato le parole di ieri del ministro dell’Intero Matteo Salvini. Ecco alcune sue dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb. «Quel che è successo a Milano poteva essere evitato. ...

Razzismo - il Napoli non segue Salvini : stop alle partite in caso di cori : Il Napoli calcio non intende seguire Matteo Salvini. La società azzurra conferma la linea della fermezza, confermando l’intenzione di prendere iniziative in campo, anche clamorose, se si ripetessero cori razzisti durante le partite. A riferirlo è l’agenzia l’Adnkronos che cita fonti del club partenopei, dopo il tavolo sulla sicurezza di ieri e le dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sull’intenzione di non fermare ...

