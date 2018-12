Scontri Inter-Napoli Daniele Belardinelli era un ragazzo solare

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora tifoso morto in Inter Napoli : Scontri e razzismo - 27 dicembre - : ULTIME NOTIZIE di oggi , ultim'ora : caos in Inter - Napoli , tifoso morto fuori dallo stadio, scontri e razzismo sugli spalti , 27 dicembre 2018,

Gli Scontri con mazze e catene e l'investimento del tifoso nerazzurro : cosa è successo a Milano prima di Inter-Napoli : Il questore di Milano , Marcello Cadorna, l'ha definita "un'azione squadristica ignobile". Erano le 19.30 circa, mancava un'ora all'inizio della partita tra Inter e Napoli quando, a un paio di chilometri dallo stadio Meazza, sono partiti gli scontri tra ultras. I tafferugli hanno avuto una conclusione tragica: un tifoso dell'Inter, Daniele Belardinelli, di 35 anni, è stato investito. Trasportato in ospedale in codice rosso è morto ...

