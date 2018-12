Calciomercato Juventus | Rabiot sfuma | va al Barcellona

Calciomercato Juventus - possibili ritorni bianconeri da Pogba a Higuain : Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che ha posto la Juventus contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone, sembra aver smosso ancor di più le acque del mercato a Vinovo. Certi amori non si dimenticano E' il caso di Paul Pogba, venduto per oltre 100 milioni al Manchester United. Dalla scorsa estate, tra Instagram ed interviste alla stampa inglese, ha più volte dichiarato il suo malcontento. Poca, o meglio assente, l'affinità con ...

Rabiot al Milan?/ Calciomercato - Ds Psg : 'Non vuole rinnovare e allora non gioca'. Occhio a Roma e Juventus : Adrien Rabiot è uno dei pezzi di Calciomercato più appetibili per l'Italia con Milan, Juventus e Roma che lo seguono ormai da tempo.

Calciomercato - Jorge Mendes : 'Ronaldo mi ha detto che voleva la Juventus già a gennaio' : TORINO - Jorge Mendes ha vinto il Golden Boy come miglior agente europeo. Durante la cerimonia di premiazione, il procuratore di Ronaldo ha riavvolto il nastro della trattativa che ha portato ...

Calciomercato Juventus - c’è l’alternativa a de Ligt : Lavora sottotraccia sul mercato la dirigenza della Juventus, che in vista della probabile partenza di uno tra Benatia e Rugani, oltre che del ritiro di Barzagli, vuole garantire a Max Allegri un difensore di prospettiva. L’obiettivo principale è de Ligt, centrale classe ’99 dell’Ajax cercato mezza Europa. L’ostacolo da scavalcare per arrivare al centrale della nazionale si chiama però costo: soltanto le esose ...

Calciomercato Juventus - sarebbero pronti 80 milioni per De Ligt (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, sta cercando un centrocampista di qualità per la prossima sessione invernale e ha messo gli occhi su Paul Pogba del Manchester United e su Isco del Real Madrid. Entrambi i giocatori non hanno un buon rapporto con i rispettivi tecnici e potrebbero decidere di proseguire le loro carriere altrove. La Juventus segue con grande attenzione la ...

Calciomercato Juventus - per De Ligt sorpasso bianconero sul Barcellona : Calciomercato Juventus, PUNTATO DE Ligt- Si tratta di uno dei giovani “terribili” dell’Ajax, uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale, che si sta affermando in una delle scuole di calcio storicamente più produttive del calcio mondiale. I Lancieri, si sa, hanno sempre sfornato grandissimi campioni, da Crujiff a Van Basten, da Seedforf a Ibrahimovic, […] L'articolo Calciomercato Juventus, per De Ligt sorpasso bianconero sul ...

Il Calciomercato del giorno – Clamorosa bomba sulla Juventus della prossima stagione : La Juventus è reduce dalla pesante sconfitta nella gara di Champions League contro lo Young Boys, brutta prestazione per la squadra di Massimiliano Allegri che è andata incontro ad una figuraccia contro una squadra nettamente inferiore ad un punto di vista tecnico, i bianconeri si sono qualificati al primo posto della classifica ma serve un cambio di passo in vista degli ottavi di finale con il sorteggio che potrebbe regalare anche un osso ...

