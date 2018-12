Perchè Final Fantasy XV ha perso Tabata? Spiegati i motivi dietro l’abbandono

Grande Fratello Vip - bomba dopo il via alla diretta : 'Vince la Provvedi - perché...'. Finalissima rovinata? : La notizia, o meglio il 'sussurro', piomba mentre la diretta della Finalissima del Grande Fratello Vip , condotta da Ilary Blasi su Canale 5, era iniziata soltanto da pochi secondi. Quale sussurro? ...

Perché il finale di Doctor Who 11 delude - cosa non ha funzionato nella stagione di Jodie Whittaker? : Il finale di Doctor Who 11 non ha rispettato il volere del pubblico. Ieri sera, i fan inglesi hanno visto l'ultimo episodio dell'undicesima stagione, la prima con Jodie Whittaker nei panni del Signore del Tempo. Partito con un boom di ascolti, il nuovo capitolo della serie ha continuato ad attrarre moltissimi spettatori, ma allora cosa non ha funzionato? Attenzione: l'articolo contiene spoiler sull'episodio 11x10, finale di Doctor Who ...

Leo Gassmann eliminato a X Factor 2018 : perché avrebbe meritato la finale al Mediolanum Forum di Assago : Leo Gassmann canta Gallagher e si mette alla prova con nuove sonorità nel corso della semifinale di X Factor 2018 ma non basta: è lui l'eliminato della semifinale. La sua autoassegnazione convince e per Mara Maionchi è tra i concorrenti più meritevoli dell'intera edizione non solo perché è parte integrante del suo team ma soprattutto perché ha dimostrato una crescita continua. Nel corso della prima manche della semifinale, Leo Gassmann ...

Il Var in Champions League dagli ottavi di finale - le parole del presidente Uefa Ceferin : “ecco il Perchè della nostra decisione” : Le parole del presidente Uefa dopo la decisione di introdurre il Var dagli ottavi di finale di Champions League “Siamo pronti ad utilizzare il Var in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto e siamo convinti che sarà vantaggioso per le nostre competizioni, in quanto fornirà un valido aiuto per i direttori di gara e consentirà di ridurre le decisioni sbagliate“. Lo ha dichiarato il presidente dell’Uefa, Aleksander ...

Finale amaro per Asia e Corona : ecco perché la storia è già finita : Tutto finito. Dopo appena un mese. Eppure Asia Argento e Fabrizio Corona lo hanno vissuto intensamente e mediaticamente. Loro che sono stati considerati da tutti la coppia più trasgressiva degli ultimi mesi, sono arrivati bruscamente ai titoli di coda. "Scendo da sta' giostra", ha scritto l'attrice in un post pubblicato tre giorni fa. E il fotyografo dei vip ha replicato con un filmato in cui finge di piangere sulle note di Quando finisce un ...

ATP Finals – Bertolucci non le manda a dire : “Federer ha perso per colpa sua - non per il ball boy : ecco Perchè” : Paolo Bertolucci, leggenda del tennis italiano, ha commentato il clamoroso episodio che ha visto protagonista un ball boy durante la semifinale in cui Zverev ha battuto Federer Il mondo del tennis, nelle ultime ore, non parla d’altro: il ball boy che ha fatto cadere la pallina durante la semifinale delle ATP Finals tra Federer e Zverev, favorendo la vittoria del tedesco, è l’argomento principale. Nonostante sia opinione di molti, quella ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen-Caruana - la terza partita e i perché di un finale patto : Diciamo la verità: la terza partita tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana di motivi di interesse ne ha raccolti pochi. Questo match per il titolo Mondiale di Scacchi, iniziato con una partita lunghissima e proseguito con due patte dalla durata quantomeno normale (poco più di tre ore l’una, appena oltre le quattro ore l’altra), sta prendendo al momento una piega che sa tanto di psicologico, perché a parte la mancata continuazione ...

Greg Rusedski lancia l’allarme : “Nadal potrebbe non giocare le ATP Finals - vi spiego Perchè” : L’ex tennista Greg Rusedski ha lanciato l’allarme in merito alle condizioni fisiche di Rafa Nadal: lo spagnolo potrebbe saltare le ATP Finals di Londra Dopo essersi ritirato dagli US Open per un problema al ginocchio, ed aver sofferto di un problema di stomaco che lo ha costretto a saltare Parigi Bercy, Rafa Nadal potrebbe dare forfait anche dalle ATP Finals di Londra. A rivelarlo è Greg Rusedski, non convinto della tenuta ...

Francesca Schiavone e quel simpatico retroscena : “finale Roland Garros? La sera prima ho fatto la manicure Perchè…” : Francesca Schiavone ha rivelato un simpatico retroscena relativo alla finale del Roland Garros vinta nel 2010, quella del suo primo titolo Ospite alla trasmissione Rai ‘Che Tempo Che Fa”, condotta da Fabio Fazio, Francesca Schiavone ha risposto a diverse domande riguardanti la sua carriera. La tennista milanese ha svelato un simpatico aneddoto riguardante la sera prima della finale Roland Garros vinta nel 2010, facendosi poi ...