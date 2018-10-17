Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 28 aprile 2026

Oggi, martedì 28 aprile 2026, su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre vengono trasmessi i programmi TV del pomeriggio. La programmazione include diverse trasmissioni, tra film, serie e programmi di intrattenimento, visibili nel palinsesto di questa giornata. Le emittenti hanno pubblicato i dettagli delle trasmissioni per il pomeriggio, con orari e titoli specifici, disponibili per gli spettatori.

Programmi TV pomeriggio di oggi, martedì 28 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, martedì 28 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 11:55 È sempre mezzogiorno! .🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 28 aprile 2026 Il Paradiso Delle Signore dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Verità Shock Per Matteo! Notizie correlate Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 7 aprile 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi. Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 14 aprile 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Giancarlo Magalli e gli altri ospiti della puntata; Racconto di una notte, la trama della puntata del 26 aprile; Ascolti tv ieri (sabato 25 aprile), Amici Serale batte la finale di Canzonissima: tutti i dati Auditel; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fabrizio Moro, Bianca Guaccero e gli altri ospiti della puntata. Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 25 aprile 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 25 aprile 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it Penso che tutti i docenti d'Italia dovrebbero scaricare i nuovi programmi proposti dal Ministero ed esprimere al ministero le proprie valutazioni e riflessioni culturali, per le proprie materie specifiche, in merito a tali proposte. E non chiudere, come fanno (facciam - facebook.com facebook Senza di lei il reality di Canale 5 non sarebbe lo stesso, eppure la concorrente che tutti i programmi tv vorrebbero avere continuerà a dividere fino a quando non sceglierà (davvero) da che parte stare x.com