Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 7 aprile 2026

Oggi, martedì 7 aprile 2026, i programmi televisivi del pomeriggio sono trasmessi su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. La programmazione comprende diverse trasmissioni, tra cui talk show, soap opera e programmi di intrattenimento. Le fasce orarie più seguite sono tra le 14 e le 18, con variazioni a seconda del canale. La lista completa dei programmi è disponibile sui guide televisive ufficiali e sui siti internet dedicati.

Programmi TV pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, martedì 7 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 11:55 È sempre mezzogiorno! . 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 7 aprile 2026 Leggi anche: Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 3 febbraio 2026 Il Paradiso Delle Signore dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Verità Shock Per Matteo! Temi più discussi: Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 3 aprile 2026: dal Grande Fratello Vip a Via Crucis dal Colosseo a Delitti in Paradiso; Programmi TV del pomeriggio del 28 Marzo 2026 - Guida TV; Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo | Domenica 29 marzo 2026; Programmi TV di ieri - Guida TV. Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 28 marzo...0Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 28 marzo 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo | Domenica 29 marzo 20260Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo 2026? Vediamo i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Da noi a Ruo ... superguidatv.it Non avete ancora programmi per oggi Ecco alcune proposte - facebook.com facebook Se puoi accedere a programmi di #screeningoncologici offerti dal Servizio sanitario regionale, riceverai una chiamata dal #NUMEROUNICODELLAPREVENZIONE di Regione Puglia. 0802442901 Salvalo ora in rubrica! #PrevenzionePuglia x.com