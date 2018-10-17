Programmi TV del pomeriggio di oggi | domenica 19 aprile 2026

Oggi, domenica 19 aprile 2026, i programmi TV del pomeriggio sono trasmessi su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. Le emittenti offrono diverse proposte per il pubblico, con variazioni nelle trasmissioni rispetto alle giornate precedenti. La programmazione include spettacoli, film e approfondimenti, visibili a partire dalle prime ore del pomeriggio. La lista completa dei programmi è disponibile sui guide ufficiali delle emittenti.

Programmi TV pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, domenica 19 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 12:20 Linea Verde .🔗 Leggi su Superguidatv.it

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